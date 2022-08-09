Bütçesinin gerisinde açıldı 0:00 / 0:00

David Leitch’in yönettiği; Brad Pitt, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Joey King’in başrolleri paylaştığı ‘Suikast Treni’, Türkiye’de ilk 3 günde 41.612 kişi tarafından izlendi.

420 salonda gösterime giren, 90 milyon dolar bütçesi olan aksiyon - gerilim türündeki ‘Suikast Treni’nin küresel çaptaki açılışı şöyle gerçekleşti.

ABD… 30.125.000 dolar

Diğer Ülkeler.. 32.400.000 dolar

TOPLAM… 62.525000 dolar

Türkiye'de 5 - 7 Ağustos arasında gösterimde olan 33 film toplamda 162.187 kişi tarafından izlenirken toplam hasılat 7.503.515 TL oldu.

En çok izlenen 5 film;

• Suikast Treni (Açılış)

İzleyici Sayısı… 41.612

Hasılat… 2.299.692 TL

• Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (6. Hafta)

İzleyici Sayısı… 34.222 (Toplam… 900.555)

Hasılat… 1.562.657 TL (Toplam… 35.996.766 TL)

• Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (5. Hafta)

İzleyici Sayısı… 32.018 (Toplam… 1.052.448)

Hasılat… 1.522.555 TL (Toplam… 45.707.844 TL)

• DC Süper Evciller Takımı (2. Hafta)

İzleyici Sayısı… 22.987 (Toplam… 80.873)

Hasılat… 1.025.145 TL (Toplam… 3.523.794 TL)

• Afarid (Açılış)

İzleyici Sayısı… 4.199

Hasılat… 177.724 TL