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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı temsilcimiz, rakibine 6 gol atarken bunlardan birinde de Caner Erkin imzası vardı.