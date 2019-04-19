Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, katıldığı programlarla gündeme gelmesiyle vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Peki Şükriye Tutkun kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şükriye Tutkun'un hayatı ve kariyerine dair detaylar. haberimizde...

ŞÜKRİYE TUTKUN KİMDİR?

Şükriye Tutkun, 19 Eylül 1965 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelmiştir. Aslen Ordu’lu olan Şükriye Tutkun, müziğe olan kabiliyeti daha küçük yaşlarda iken farkedilmiştir. Televizyonun bu kadar hayatımızda olmadığı o dönemde, Şükriye her zaman okulun televizyonu gibiydi. Öğretmenleri ona sürekli şarkılar söyletiyor, onu minik minik roller oynatarak tiyatrocu olmaya heveslendiriyordu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü kazanıp orada okumaya başladı. Eğitimi boyunca orada da tiyatrolara katılan usta oyuncu, bu dönem zarfında kendisinden iktisatçı olmayacağını anlayarak tekrar İstanbul’a dönmeye karar verdi.

Bir yıl Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda okudu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümünde bir yıl okuduktan sonra okulu bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra çalışıp para biriktiren usta oyuncu eğitimine devam etti.

Birçok işte çalışan, kendisi her koşulda ifade eden ve başarılı olduğunu kanıtlayan Şükriye Tutkun yerel gazetelerde muhabirlik, anketristlik, Deli dergisinde kaligraflık, seslendirme, matbaada pikajörlük, reklam ajansında yardımcı grafikerlik, Pilastip Shov da Tansu Çiller seslendirmesi, yaptığı işlerden bazıları.

Zülfü Livaneli’nin“Nefesim Nefesine” albümünde Livaneli ile düet yaptı, birlikte aynı sahnede konserler verdi. Türkiye’deki başarısını altın plaketle ödüllendiren “EMI” 1999 yılında Belçika’da Şükriye Tutkun albümünü piyasaya sürdü. Belçika dinleyicisi tarafından çok beğenilen albüm Belçika medyasında övgüler aldı. Aynı sene birçok ünlü yabancı sanatçının da yer aldığı “Pure Music 3” adlı yapımda Şükriye Tutkun “Arda Boyları” türküsü ile yer aldı.

Şükriye Tutkun, ilk evliliğini 1985 yılında yaptı. Bir çocuğu oldu ancak 5 gün yaşadı.

Albümleri :

1996 – Sevin Gayrı

1998 – Çiğdem Der ki

2002 – Kumru

2005 – Gücüm Yetene Kadar

2006 – Salıncak

2010 – Ay Karanlık

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2004 – Yusufçuk (TV Filmi)

2003-2004 – Sultan Gelin (türkü müzikali)