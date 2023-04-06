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Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe'den toplantı üstüne toplantı

Etiler'de görüntülenen Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe, "Toplantı yaptık, iş yapmayı düşünüyoruz. Şimdi de başka bir toplantımız var" diyerek hemen çıktıkları mekanın 5-6 adım yanındaki başka bir restorana giriş yaptı

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  • Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe'den toplantı üstüne toplantı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şükrü Özyıldız ile sevgilisi Büşra Cebe, Etiler'deydi. Çift, bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
  • Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe'den toplantı üstüne toplantı - Magazin haberleri

    TOPLANTI ÜSTÜNE TOPLANTI

    El ele görüntülenen Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe, bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, "Toplantı yaptık, iş yapmayı düşünüyoruz. Şimdi de başka bir toplantımız var" diyerek hemen çıktıkları mekanın 5-6 adım yanındaki başka bir restorana giriş yaptı.

    Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, ardından hızla oradan ayrıldı.
  • Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe'den toplantı üstüne toplantı - Magazin haberleri

    "YAKALANDIK"

    Ayrıca Şükrü Özyıldız, Büşra Cebe ile ilk kez geçtiğimiz yıl kasım ayında görüntülenmişti. Etiler’deki bir mekânda buluşan çift, yaklaşık üç saat sohbet etmişti. "Yakalandık" dediği duyulan Cebe’nin aksine Şükrü Özyıldız, rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.

    "Birliktelik hayırlı olsun, ne zamandır berabersiniz?" sorularına Şükrü Özylıdız, "Teşekkür ederim arkadaşlar” diye geçiştirmişti. Çift, sonrasında Etiler sokaklarında gözlerden kaybolmuştu.

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