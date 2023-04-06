TOPLANTI ÜSTÜNE TOPLANTI



El ele görüntülenen Şükrü Özyıldız ile Büşra Cebe, bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, "Toplantı yaptık, iş yapmayı düşünüyoruz. Şimdi de başka bir toplantımız var" diyerek hemen çıktıkları mekanın 5-6 adım yanındaki başka bir restorana giriş yaptı.



Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, ardından hızla oradan ayrıldı.