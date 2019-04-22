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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Alice Müzikali’ndeki performasıyla büyük beğeni toplayan oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki akşam rol aldığı müzikalin koreografisine imza atan dansçı sevgilisi Huri Murphy ile birlikte görüntülendi. Bir arkadaşlarının doğum gününü kutlayan çift, çıkışta muhabirlerin ilişkileri hakkındaki sorulara teşekkür ederek taksiye binerek uzaklaştı.