Şükür Türkan'ın 10 yıllık esrarengiz sırrı

Kızlarının kaybıyla ilgili ilk günden bu yana birbirlerinden şüphe ettiğini söyleyen çift, iddialarına her geçen gün yenisini katıyor.

Anne Fatma E., “Kızı en son babası Mustafa gördü” iddiasının arkasında dururken, baba Mustafa E. ise “Şükür Türkan’ın yerini Fatma biliyor” dedi.

Karısı Fatma ile stüdyoda yüzleşen Mustafa, karısının kendisine ihanet ettiği iddialarını da sürdürdü. Fatma’nın kendisinden intikam almak için iftira attığını söyledi.

Şükür Türkan ile ilgili yaşadıkları köyde “evlendi” diye yalanlar söyleyen anne babasının, kızları diye ona benzeyen kuzeninin fotoğraflarını koyarak sosyal medyada paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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Öte yandan 2020-2021 yılları arasında, yani kızlarının kaybından yaklaşık 6-7 yıl sonra çekilmiş Şükür Türkan’ın annesi Fatma ve babası Mustafa’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ikisinin de normal hayatlarını sürdürdüğü ve mutlu oldukları gözlerden kaçmadı.

Didem Arslan Yılmaz’ın evde birbirlerini kızlarının bulunması için sorgulayıp sorgulamadıkları sorusuna ise çeliskili cevaplar verdiler. Mustafa karısına kızının bulunması için baskı yaptığını söylerken, Fatma kocasını yalanlayarak hiçbir çaba göstermediğini söyledi.

Fatma o dönem bir problemleri olmadığı, rutin hayatlarına devam ettikleri cevabını verdi. Türkiye'nin merakla beklediği konunun detayları Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında hafta içi her gün saat 15.00’te Show TV’de ekranlara gelmeye devam ediyor.