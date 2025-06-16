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        Haberler Gündem Güncel Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü! | Son dakika haberleri

        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!

        Adana'da tam bir facia yaşandı. Olayda kontrolden çıkan bir kamyonet sulama kanalına düştü. Araçta bulunan baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül ile Selin Yıldırım hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:19
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        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
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        Adana'da kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına düşmesi sonucu baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım boğularak hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı kırsal Mürseloğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Sulama kanalına sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DEHŞETİ YAŞADILAR

        Ekiplerce araçtan çıkarılan baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve iki kızının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #adana
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