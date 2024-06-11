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        Haberler Gündem Güncel Sulama kanalında kaybolan Salih'ten acı haber | Son dakika haberleri

        Sulama kanalında kaybolan Salih'ten acı haber

        Adana'da dün girdiği sulama kanalında kaybolan 14 yaşındaki Salih Muhammed'in cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:09
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        Sulama kanalında kaybolan Salih'ten acı haber
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        Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, dün akşam sulama kanalına giren Salih Muhammed'in akıntıda kaybolması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        Muhammed'in eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, arama çalışması başlattı. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri de savcılık izninin ardından kanaldaki suyu kesti.

        Gece boyunca Muhammed'i arayan yakınları, sabah saatlerinde Alihocalı Mahallesi civarında kanalda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin Salih Muhammed olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        #adana
        #sulama kanalı
        #boğulma
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