Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 27 Ocak Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, B.Çekmece, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan ilçelerinde 27 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 27 OCAK 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah,Anadolu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-27 09:52:26.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzelce Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-27 10:46:49.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çobançeşme Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-27 09:40:23.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|15 Temmuz Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-27 11:12:41.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-27 10:28:44.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Levent Mah,Akat Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-27 10:01:31.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Menderes Mah,Kazım Karabekir Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-27 10:26:58.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pınar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-27 10:12:23.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göktürk Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-27 11:13:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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