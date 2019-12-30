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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 30 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri şimdilik Bağcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

30 Aralık İSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 30 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 30 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 30 ARALIK 2019

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle,Demırkapı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-30 09:40:11.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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