Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 30 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 30 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 30 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenimahalle,Demırkapı Mah
|Açıklama
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|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
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|2019-12-30 09:40:11.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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