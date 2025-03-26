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        Haberler Bilgi Yaşam Sultan papağanı ne yer, ne ile beslenir? Sultan papağanlarına ne verilir ve ne verilmez?

        Sultan papağanı ne yer, ne ile beslenir? Sultan papağanlarına ne verilir ve ne verilmez?

        Sultan papağanları, renkli tüyleri ve sevimli halleriyle evcil hayvan sahiplerinin gözdesi. Ancak bu narin kuşların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için doğru beslenme oldukça kritik bir konu. Peki, sultan papağanlarının doğal beslenme alışkanlıkları nelerdir? Hangi gıdalar onlar için faydalıdır, hangilerinden kaçınılmalıdır? Bu yazımızda, sultan papağanlarının beslenme düzenine dair tüm bilinmesi gerekenleri detaylarıyla ele alıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:40
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        Sultan papağanı ne yer?
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        Evde bir sultan papağanı besliyorsanız ya da beslemeyi düşünüyorsanız, en önemli konulardan biri de doğru beslenme olacaktır. Doğru beslenmeyen bir papağan zamanla sağlık sorunları yaşayabilir, tüyleri solabilir, hatta enerjisini kaybedebilir. İşte, Sultan Papağanı Ne Yer, Ne İle Beslenir? Sultan Papağanlarına Ne Verilir ve Sultan Papağanlarına Ne Verilmez? Sorularının yanıtları.

        SULTAN PAPAĞANLARI NE YER?

        Sultan papağanları, doğada beslenme konusunda oldukça seçici ve dengeli bir diyet uygulayan egzotik kuş türlerindendir. Evcil ortamda da sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü olmaları için doğal beslenme alışkanlıklarına yakın bir diyetle beslenmeleri gerekir. Bunlar genellikle darı, ay çekirdeği, keten tohumu ve aspir gibi tohumlardan oluşur. Ancak yalnızca tohumlarla beslenmek sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmaz. Bunun yanında taze sebze ve meyveler de diyetlerinde önemli bir yer tutmalıdır. Havuç, kabak, ıspanak, pazı, brokoli, lahana gibi yeşil sebzeler zengin vitamin kaynaklarıdır. Elma, muz, üzüm, çilek, armut gibi meyveler ise tatlı aromalarıyla sultan papağanlarının en sevdiği yiyecekler arasındadır. Ayrıca, papağanlar için özel olarak üretilmiş pelet yemler de onların tüm besin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilir. Pelet yemler, özellikle vitamin ve mineral bakımından zenginleştirilmiş oldukları için tek tip beslenmenin yol açabileceği eksiklikleri önler.

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        SULTAN PAPAĞANLARI NE YEMEZ?

        Sultan papağanları her ne kadar geniş bir beslenme yelpazesine sahip olsa da, bazı yiyecekler onlar için oldukça zararlıdır ve kesinlikle verilmemelidir. Örneğin, avokado, soğan, sarımsak, çikolata, kafein içeren içecekler (çay, kahve, kola), alkol ve tuzlu gıdalar sultan papağanları için toksik etki yaratabilir. Bu gıdalar sindirim sistemlerine zarar verebilir, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilir. Ayrıca, patatesin çiğ hali, çekirdekli meyvelerin çekirdekleri, şekerli ve işlenmiş gıdalar, yağlı yiyecekler ve ekmek gibi besinler de sultan papağanlarının beslenme programında yer almamalıdır. Bazı insanlar papağanlarına cips, bisküvi gibi atıştırmalıklar vermekten hoşlanır, ancak bu tür gıdalar yüksek miktarda tuz ve katkı maddesi içerdiği için papağanlar için oldukça zararlıdır.

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        SULTAN PAPAĞANLARI NE İLE BESLENİR?

        • Özel papağan yemleri, darı ve ay çekirdeği gibi tohumlar temel besin kaynaklarıdır. Ancak, tek başına tohum diyeti papağanların ihtiyaç duyduğu tüm besinleri karşılamaz.
        • Havuç, kabak, biber, brokoli, ıspanak gibi sebzeler vitamin ve lif açısından oldukça faydalıdır.
        • Elma, muz, çilek, üzüm gibi meyveler, papağanlar için harika birer ödül niteliğindedir. Ancak şeker oranı yüksek olduğu için aşırıya kaçmadan verilmelidir.
        • Vitamin ve mineral bakımından zengin pelet yemler, papağanların eksik besinleri tamamlamasına yardımcı olur.
        • Haşlanmış yumurta, pişmiş mercimek ve nohut gibi bitkisel protein kaynakları, haftada birkaç kez küçük porsiyonlar halinde verilmelidir.
        • Her gün taze ve temiz su verilmelidir. Su kapları günlük olarak temizlenmeli ve hijyenik bir ortam sağlanmalıdır.

        SULTAN PAPAĞANLARI EN ÇOK NE YEMEYİ SEVER?

        Sultan papağanları, doğaları gereği lezzetli ve renkli gıdalara düşkündür. En çok sevdiği yiyecekler arasında tatlı ve sulu meyveler bulunur. Özellikle muz, çilek, üzüm ve elma gibi meyveleri büyük bir iştahla yerler. Bunun dışında, ay çekirdeği de favori yiyecekleri arasındadır, ancak aşırı tüketimi kilo alımına ve sağlık sorunlarına yol açabileceği için dikkatli verilmelidir. Bunun yanı sıra, yeşil sebzeler de onların hoşuna gider. Özellikle maydanoz, marul ve brokoli gibi sebzeleri keyifle tüketirler. Papağanınızı ödüllendirmek veya onunla etkileşim kurmak için ara ara sevdiği yiyecekleri küçük porsiyonlar halinde verebilirsiniz. Ancak bu noktada dengeyi sağlamak önemlidir; çünkü aşırıya kaçan tek tip beslenme, vitamin eksikliğine yol açabilir.

        SULTAN PAPAĞANI BESLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        • Tohumlar, sebzeler, meyveler ve protein kaynakları arasında bir denge kurarak beslenmelerini çeşitlendirmek önemlidir.
        • Bayat veya bozulmuş gıdalar sultan papağanları için zararlıdır. Verilen yiyeceklerin taze ve temiz olduğundan emin olunmalıdır.
        • Avokado, çikolata, kafein içeren içecekler, soğan, sarımsak ve tuzlu gıdalar gibi toksik besinlerden uzak durulmalıdır.
        • Su ve mama kapları her gün yıkanmalı, hijyenik bir ortam sağlanmalıdır.
        • Sultan papağanlarının iştahı azalırsa veya normalde sevdiği yiyecekleri yememeye başlarsa, sağlık sorunları olup olmadığı kontrol edilmelidir.
        • Ay çekirdeği, mısır gibi besinler papağanlar için cazip olsa da, aşırı tüketimi kilo problemlerine ve besin dengesizliğine yol açabilir.
        • Kafes içinde sürekli aynı yerde oturan bir papağan, zamanla hareketsizleşebilir ve sağlık sorunları yaşayabilir. Gün içinde belirli saatlerde kafes dışına çıkarılarak hareket etmeleri sağlanmalıdır.
        • Sultan papağanları sosyal ve zeki kuşlardır. Onlarla konuşmak, oyunlar oynamak ve dikkatlerini çekecek oyuncaklar sağlamak zihinsel gelişimleri için önemlidir.
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