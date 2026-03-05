Canlı
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Sultan Sarması Tarifi ve Yapılışı: Sultan Sarması Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Sultan Sarması Tarifi ve Yapılışı: Sultan Sarması Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Hafif sütlü tatlılar arasında özel bir yere sahip olan sultan sarması, yumuşacık muhallebi dokusu ve Hindistan cevizi kaplı görünümüyle hem göze hem damağa hitap eder. Fırın gerektirmeden hazırlanabilmesi sayesinde pratik tarifler arasında öne çıkar. Sultan Sarması Tarifi ve Yapılışı: Sultan Sarması Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte tüm püf noktalarıyla, adım adım detaylı anlatım…

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 10:09
        Sultan Sarması Tarifi ve Yapılışı

        Sultan Sarması Nedir?

        Sultan sarması, tepsiye yayılan muhallebinin Hindistan cevizi üzerine dökülüp soğutulması, ardından rulo şeklinde sarılmasıyla hazırlanan hafif bir sütlü tatlıdır. Genellikle iç kısmına krem şanti eklenir ve bu sayede iki katmanlı, yumuşak bir yapı elde edilir. Sunumu şık, yapımı ise oldukça pratiktir.

        Sultan Sarması İçin Gerekli Malzemeler

        Muhallebisi İçin

        1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı un 2 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı, kakaolu yapmak için) 1 paket vanilin 1 yemek kaşığı tereyağı

        Tabanı İçin

        1,5 su bardağı Hindistan cevizi

        İç Kreması İçin

        1 paket toz krem şanti 1 su bardağı soğuk süt

        Sultan Sarması Nasıl Yapılır?

        Tepsinin Hazırlanması

        Dikdörtgen bir tepsi seçilir. Tepsinin tabanına Hindistan cevizi eşit şekilde serpilir. Her yerinin tamamen kaplanması önemlidir çünkü muhallebi bu tabanın üzerine dökülecektir.

        Muhallebinin Hazırlanması

        Bir tencereye süt, şeker, un ve kakao (kullanılacaksa) alınır. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirilir.

        Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan alınmadan hemen önce tereyağı ve vanilin eklenir. Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırılır.

        Pürüzsüz ve yoğun bir kıvam elde edilmelidir.

        Tepsiye Dökme ve Soğutma

        Hazırlanan sıcak muhallebi, Hindistan cevizi serpilmiş tepsiye dikkatlice dökülür.

        Spatula yardımıyla eşit kalınlıkta yayılır. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırılır ve en az 2-3 saat dinlendirilir.

        Muhallebi tamamen soğuyup sertleşmelidir. Aksi halde sarma işlemi zorlaşır.

        İç Kremanın Hazırlanması

        Toz krem şanti ve soğuk süt çırpılarak koyu kıvamlı bir krema elde edilir.

        Soğuyan muhallebinin üzerine ince bir tabaka halinde yayılır.

        Sarma İşlemi

        Tatlı bıçak yardımıyla şeritler halinde kesilir.

        Spatula yardımıyla dikkatlice kaldırılarak rulo şeklinde sarılır.

        Hindistan cevizi dış yüzeyde kalacak şekilde servis tabağına yerleştirilir.

        Sultan Sarması Yapmanın Püf Noktaları

        Hindistan cevizi tabanı tamamen kaplamalıdır.

        Muhallebi sürekli karıştırılmalıdır.

        Buzdolabında yeterince dinlendirilmelidir.

        Sararken spatula dikkatli kullanılmalıdır.

        İç kreması çok kalın sürülmemelidir.

        Sultan Sarmasının Kıvamı Nasıl Olmalı?

        Muhallebi kesildiğinde dağılmamalı, ancak ağızda kolayca erimelidir. İçindeki krem şanti hafif ve dengeli olmalıdır.

        Alternatif Sultan Sarması Çeşitleri

        Muzlu Sultan Sarması

        İç kısmına ince dilimlenmiş muz eklenebilir.

        Çilekli Sultan Sarması

        Krema katmanına çilek parçaları eklenebilir.

        Sade Sultan Sarması

        Kakao kullanılmadan beyaz muhallebi ile hazırlanabilir.

        Sultan Sarması Kaç Kaloridir?

        Bir porsiyon sultan sarması ortalama 200-300 kalori arasında değişir. İç kremanın miktarına göre kalori artabilir.

        Sultan Sarması Nasıl Saklanır?

        Buzdolabında kapalı bir kapta 2-3 gün saklanabilir. Soğuk servis edilmesi önerilir.

        Sultan sarması, hem hafif hem de şık sunumlu bir tatlı arayanlar için ideal bir seçenektir. Fırın gerektirmemesi ve pratik hazırlanışı sayesinde özellikle ani misafirler için kurtarıcıdır. Muhallebinin doğru kıvamda pişirilmesi ve yeterince dinlendirilmesi, mükemmel sonuç için en önemli detaylardır. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle sofralarınıza zarif ve lezzetli bir sütlü tatlı ekleyebilirsiniz.

