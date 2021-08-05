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Haberler Gündem Sümela Manastırı'na 'ayin' kısıtlaması
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Sümela Manastırı ziyaretlerine 'ayin' kısıtlaması

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak ayin nedeniyle ziyaretçilere kısıtlama getirildi. Etkinlik süresince Manastıra yerli ve yabancı ziyaretçi girişi kabul edilmeyecek

Sümela Manastırı'na 'ayin' kısıtlaması
Sümela Manastırı'na 'ayin' kısıtlaması
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HABERTURK.COM

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları nedeniyle 5 yıl boyunca hiç yapılamayan, geçen yıl ise az bir katılımla gerçekleştirilen ayin bu yıl da yapılacak. 15 Ağustos 2021 Pazar günü saat 8.00-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek ayin nedeniyle, etkinlik süresince manastıra yerli ve yabancı ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Geçen yıl Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen 15 Ağustos'ta yapılan ayine koronavirüs salgını nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos katılamazken, ayini Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis yönetmişti. Enis Yıldırım'ın haberine göre, bu yıl gerçekleştirilecek ayini kimin yöneteceği belirsizliğini korurken, kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı ayinin hemen ardından ziyarete yeniden açılacak.

TÜRSAB DUYURU YAPTI

Turizmciler için duyuru yayınlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ziyaretin yapılamayacağı zaman dilimine dikkat çekti. T yapılan açıklamada, "Trabzon Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı'nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da, 15 Ağustos 2021 Pazar günü 08.00-13.30 saatleri arasında avluda dini içerikli ayin gerçekleştirilecektir. Etkinlik süresince Manastıra yerli ve yabancı ziyaretçi girişi kabul edilmeyecek, bu saatler arasında etkinliğe sadece izinli ve yaka kartı bulunan misafirler alınacaktır. Manastır, ayin sonrası aynı gün 13.30-19.00 saatleri arasında yerli ve yabancı tüm ziyaretçilere açık olacaktır" denildi.

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