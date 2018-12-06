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Bir şeylerin doğru gitmediğini anladım. Tabii ilk perdenin bitimini beklemek zorunda kaldık. Hiç kimse anlam veremedi bu duruma. Oyuncu arkadaşım Burçin Çalışkurun başına da geldi. İkimizde ağzımızda alevlerle çıktık ve ondan sonra oyun çıkışında şoförden öğrendik. Blue diye bir madde ağır vasıtaların yakıtlarına doğaya kazandırmak için yakıcı bir yanıcı bir maddeymiş.