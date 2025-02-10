Super Bowl'a katılan ünlüler: Taylor Swift, sevgilisi Travis Kelce'yi tribünden destekledi
ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbol Ligi (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl, dün gece Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles arasında oynandı. Başta Chiefs takımı yıldızı Travis Kelce'yi seyretmeye giden Taylor Swift olmak üzere aralarında Donald Trump, Jill Biden, Kevin Costner, Lady Gaga, Bradley Cooper gibi pek çok isim Super Bowl tribünlerindeydi
ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olarak nitelendirilen Amerikan Futbol Ligi (NFL) şampiyonluk maçı olan Super Bowl, dün gece New Orleans kentindeki Caesars Superdome'da oynandı.
Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles'ı karşı karşıya getiren dev mücadelede 40-22'lik skorla kazanan Eagles oldu.
Eagles oyuncuları ve taraftarları Super Bowl'daki ikinci zaferlerini doyasıya kutlarken, Chiefs oyuncuları ve taraftarları üzgündü.
Chiefs takımının en ünlü oyuncusu olan Travis Kelce de maç bitiminde yorgun ve moralsiz görünüyordu. Sevgilisi Taylor Swift tribünden desteklese de Kelce ve takımı üçüncü şampiyonluk hayaline kavuşamadı.
Super Bowl'un en beklenen ünlü seyircisi, beklendiği gibi Taylor Swift'ti. Ancak dünya çapında tanınan pek çok ABD'li ünlü de Super Bowl'a akın etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Super Bowl'a kızı Ivanka ve 8 yaşındaki torunu Theodore James ile birlikte katıldı.
Maç öncesi sahaya inerek seyircileri selamlayan Donald Trump, tribünün VIP bölümünden maçı seyretti. Ancak sahadaki mücadele tamamlanmadan Caesars Superdome'dan ayrıldı.
Karşılaşmanın devre arası şovunda Kendrick Lamar ve SZA şarkılarıyla sahne aldı.
İşte Super Bowl'un diğer ünlü seyircileri...
Kevin Costner
Bradley Cooper ve eski sevgilisi Irina Shayk'tan olan 7 yaşındaki kızı Lea
Serena Williams
Lady Gaga ve nişanlısı Michael Polansky
Adam Sandler ve Jason Kelce
Jay-Z ve 13 yaşındaki kızı Blue Ivy
Zac Efron
Pete Davidson
Paul Rudd ve oğlu Jack