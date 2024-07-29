Süper Kupa'da bahis oranları belli oldu!
Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya kalacağı Süper Kupa'da bahis oranları belli oldu.
Galatasaray ile Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçın bahis oranları belli oldu.
Galatasaray'ın galibiyetine 1.80 oran verildi. Beraberlik oranı ise 3.24 oldu. Beşiktaş'ın galibiyetinin oranı 3.08 olarak belirlendi.
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa'da 3 Ağustos Cumartesi Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.