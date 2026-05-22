Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu!

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Süper Kupa eşleşmeleri de belli oldu.

Buna göre yarı finalde lig ikincisi Fenerbahçe ile lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor eşleşirken, şampiyon Galatasaray ise kupa finalisti Konyaspor ile karşılaşacak.

İşte eşleşmeler:

Galatasaray-Konyaspor

Fenerbahçe-Trabzonspor

Dört takımın yer alacağı Süper Kupa organizasyonunun tarihi TFF tarafından daha sonra duyurulacak.