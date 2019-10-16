İstanbul´da 14 Ağustos tarihinde iki İngiliz takımın karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa final maçına iş jetleri ile gelişlerinde olması kente Ağustos ayında gelen iş jeti yolcu trafiği rakamlarını da olumlu etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aralarında iş jetlerinin de olduğu genel havacılık dış hat yolcu trafiği final maçının yapıldığı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artarak 9 bin 340'a yükseldi. Sabiha Gökçen'de bu yılın 9 ayında ise 4 bin genel havacılık uçuşu yapılırken, bu uçuşlarda 172 bin yolcuya hizmet verildi.

14 Ağustos'ta 41 bin kişi kapasiteli Vodafone Park'ta, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmişti. Liverpool'un, Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek şampiyon olduğu final maçını izlemek için başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkeden uçaklarla İstanbul´a gelişler yaşandı. Maça tarifeli, tarifesiz uçuşlar dışında iş jetleri ile de gelişlerin olması Ağustos ayındaki İstanbul'daki genel havacılık yolcu trafiğine de yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dış hat genel havacılık uçuşlarında 7 bin 935 yolcuya hizmet verilirken, bu yılın Ağustos ayında ise 9 bin 340 yolcuya hizmet verildi.

TÜRKİYE'DE İŞ JETİ SAYISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2018 yılı verilerine göre Türkiye'de 44 hava taksi işletmesinde 202 hava aracı, 76 genel havacılık işletmesinde 362 hava aracı bulunuyor. Türk tescilli iş jeti sayısı da geçtiğimiz yılın verilerine göre 114.İş insanları kullanmadığında hava taksisi olarak kiraya verdiği iş jetleri için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da genel havacılık terminali var. Yolcu terminalinden ayrı bir terminalde iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Genel Havacılık Terminali'ni kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeden bu terminalde yapabiliyor.

GENEL HAVACILIK UÇUŞLARINDA 172 BİN YOLCU TRAFİĞİ

Açıldığı 2001 yılında sadece 47 bin yolcu tarafından kullanılan ve 2008'de işletme hakkı 20 yıllığına İSG'ye devredilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı artık günde 100 bini geçiyor. Bu yılın ocak-eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 10 milyon 449 bini dış hat yolcuları olmak üzere toplam 26 milyon 652 yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iş jetlerinin de aralarında olduğu genel havacılık uçuş rakamları da belli oldu.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın 9 ayında 4 bin 14 genel havacılık uçuşu gerçekleşti. Bu uçuşların 2 bin 321'i iç, 1693'ü ise dış hat uçuşlarından oluştu. Genel havacılık uçuşlarında yolcu trafiği ise 172 bini buldu. Bu yolculardan 99 bin 802 iç hat, 72 bin 201'i ise dış hat yolcularından oluştu.

AYLARA GÖRE GENEL HAVACILIK UÇUŞLARI VE YOLCU SAYISI: