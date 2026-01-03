Süper Kupa yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
Süper Kupa'da yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Fenerbahçe-Samsunspor maçını ise Ali Şansalan yönetecek.
Giriş: 03.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 03.01.2026 - 15:08
Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
5 Ocak Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın
6 Ocak Salı:
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Ali Şansalan
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ