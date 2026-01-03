Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Süper Kupa yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! - Trabzonspor Haberleri

        Süper Kupa yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

        Süper Kupa'da yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Fenerbahçe-Samsunspor maçını ise Ali Şansalan yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 03.01.2026 - 15:08
        Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri!
        Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

        5 Ocak Pazartesi:

        20.30 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

        6 Ocak Salı:

        20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Ali Şansalan

