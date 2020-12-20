Süper Lig puan durumu 13. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün oynanan 3 maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
18 Aralık Cuma
Karagümrük 2-1 Galatasaray
19 Aralık Cumartesi
Göztepe 0-1 Hatayspor
Trabzonspor 2-1 Ç.Rizespor
Yeni Malatyaspor 2-0 Kasımpaşa
Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe
20 Aralık Pazar
Gençlerbirliği 1-1 Ankaragücü
Denizlispor 1-0 Alanyaspor
Beşiktaş 4-0 B.B. Erzurumspor
21 Aralık Pazartesi
Konyaspor - Sivasspor (Saat 19:00)
Antalyaspor - Kayserispor (Saat 19:00)
SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU
Haftayı bay geçen takım
Başakşehir
YORUMLAR