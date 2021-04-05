Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 32. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 32. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın maçları...

SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇLARI

3 NİSAN CUMARTESİ

Kayserispor 1-1 Göztepe

Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük

Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Hatayspor 3-0 Galatasaray

4 NİSAN PAZAR

BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor

Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği

Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor

MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor

Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş

5 NİSAN PAZARTESİ

Fenerbahçe 1-0 Denizlispor

SÜPER LİG 32. HAFTA PUAN DURUMU (5 NİSAN)

SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI

6 NİSAN SALI

Göztepe-Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük-Hatayspor

Trabzonspor-Kayserispor

7 NİSAN ÇARŞAMBA

Konyaspor-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-BB Erzurumspor

Beşiktaş-Alanyaspor

Antalyaspor-Sivasspor

8 NİSAN PERŞEMBE

Denizlispor-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Başakşehir FK

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe