Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 32. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 32. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın maçları...
SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇLARI
3 NİSAN CUMARTESİ
Kayserispor 1-1 Göztepe
Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük
Sivasspor 0-0 Trabzonspor
Hatayspor 3-0 Galatasaray
4 NİSAN PAZAR
BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor
Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği
Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor
MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor
Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş
5 NİSAN PAZARTESİ
Fenerbahçe 1-0 Denizlispor
SÜPER LİG 32. HAFTA PUAN DURUMU (5 NİSAN)
SÜPER LİG 33. HAFTA MAÇLARI
6 NİSAN SALI
Göztepe-Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük-Hatayspor
Trabzonspor-Kayserispor
7 NİSAN ÇARŞAMBA
Konyaspor-MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği-BB Erzurumspor
Beşiktaş-Alanyaspor
Antalyaspor-Sivasspor
8 NİSAN PERŞEMBE
Denizlispor-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Başakşehir FK
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
YORUMLAR