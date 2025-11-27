Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor!

        Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın perdesi, yarın oynanacak Kocaelispor-Gençlerbirliği maçıyla açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de 14. hafta, yarın oynanacak Kocaelispor-Gençlerbirliği maçıyla start alacak.

        Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. haftanın programı şöyle:

        Yarın:

        20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

        29 Kasım Cumartesi:

        14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)

        17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)

        20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

        30 Kasım Pazar:

        REKLAM

        17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

        1 Aralık Pazartesi:

        20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri