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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        TFF, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen VAR konuşmaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 20:08 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:14
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        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 18. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin.

        Oğuzhan Çakır: "Bariz gol şansı var mı pozisyonda?

        VAR: Oynatıyorum sana. Bir daha dur, formadan çektiler. Dur burada.

        Oğuzhan Çakır: Top kontrolü yok. Bana geniş açıdan bariz gol şansı olup olmadığını bir gösterir misin?

        VAR: Veriyorum geniş açıdan.

        AVAR: Top için mücadele var.

        Oğuzhan Çakır: Çekmeyi göster hocam.

        VAR: Tam çekmede bir daha dur.

        Oğuzhan Çakır: Penaltı, sarı kart veriyorum Onur Hocam.

        VAR: Anlaşıldı.

        4. Hakem: Numaraya bak, numaraya.

        Oğuzhan Çakır: 31 numara.

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