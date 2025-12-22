Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programı açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programı açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 18 ve 19. haftada oynanacak maçların programını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 15:57 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de 18. ve 19. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:

        18. HAFTA

        17 Ocak Cumartesi

        17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük

        20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

        18 Ocak Pazar

        14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor

        17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor

        17.00 Kocaelispor - Trabzonspor

        20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

        19 Ocak Pazartesi

        17.00 Konyaspor - Eyüpspor

        20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

        20.00 Beşiktaş - Kayserispor

        19. HAFTA

        23 Ocak Cuma

        20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

        REKLAM

        24 Ocak Cumartesi

        14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir

        17.00 Samsunspor - Kocaelispor

        20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

        25 Ocak Pazar

        14.30 Gaziantep FK - Konyaspor

        17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği

        17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

        20.00 Fenerbahçe - Göztepe

        26 Ocak Pazartesi

        20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret