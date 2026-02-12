Canlı
        Süper Lig'de 22. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 22. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlayacak. Ligde yarın Galatasaray-ikas Eyüpspor ile Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçları oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:58
        Süper Lig'de 22. hafta heyecanı!
        Süper Lig'de 22. haftanın önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 22. haftanın programı şöyle

        Yarın

        20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

        20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        14 Şubat Cumartesi

        14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

        17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

        20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

        15 Şubat Pazar

        14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)

        20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

        16 Şubat Pazartesi

        20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

