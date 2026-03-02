Canlı
        Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        TFF, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen VAR konuşmaları...

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 20:10
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 24. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

        Kayıtlarda Göztepe-Eyüpspor ve Samsunspor-Gaziantep FK, karşılaşmalarındaki pozisyonlar yer aldı.

