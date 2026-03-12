Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

        Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 26. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

        Giriş: 12.03.2026 - 23:38
        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 9 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

        13 Mart Cuma:

        20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Gürcan Hasova

        20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

        14 Mart Cumartesi:

        13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

        20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

        20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

        20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

        15 Mart Pazar:

        16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

        20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

        20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

