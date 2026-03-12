Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!

Gün Başlıyor - 12 Mart 2026 (Tel Aviv - Tahran Hattında Füze Yağmuru)

ABD-İsrail İran savaşında 13. gün. Tel Aviv - Tahran hattında füze yağmuru. İsrail Beyrut'u bombaladı. Haşdi Şabi karargahına saldırı. Bahreyn'de yakıt tankerine saldırı. Bahreyn 4 İran casusunu tutukladı. İsrail İran'a yeni saldırı başlattı. Savaş havacılığı nasıl etkiledi? İBB davasında sanık savunmaları. İlber Ortaylı yoğun bakımda. TGC'den Habertürk Manşet'e ödül. ABD'li Senatörden Trump'a İran tepkisi. İran Fifa Dünya Kupası'na katılmayacak. Bölgesel gerilimin ekonomiye etkisi ne? Rojin'in telefon şifresi açılamadı. Savaştan sonra İran'ı ne bekliyor? Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.