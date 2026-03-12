Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 26. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Giriş: 12.03.2026 - 23:38
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 9 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
13 Mart Cuma:
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Gürcan Hasova
20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol
