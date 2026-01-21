Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihlerini değiştirdiğini açıkladı.

        Habertürk / İHA
        Giriş: 21.01.2026 - 17:07 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:09
        Süper Lig'de 27. haftanın tarihi değişti!
        TFF, A Milli Futbol Takımı'nın mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçları öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirdi.

        Federasyon ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımların 27. haftada oynayacakları lig müsabakalarının da ileri bir tarihe erteleneceğini duyurdu. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.

        MONTELLA NE DEMİŞTİ?

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-2 beraberlikle biten İspanya karşılaşmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulunabilirim, kulüplerle konuşarak o ay bir maç eksik oynatarak, birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim. Herkes katkıda bulunabilirse çok sevinirim."

