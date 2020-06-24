Süper Lig'in 28. haftasında neler olmadı ki... 6 saniye kuralını yıllar sonra hatırladık... Onun tartışması bitmeden Alanya'da olanlara şaştık kaldık. Ekranları hiç olmadığı kadar demeç savaşları kaplarken kimin doğruyu söylediğini anlamakta zorlandık!
SON SANİYE YIKIMLARI
Ancak sonuç olarak; Galatasaray bir ara 10 kişi 3-1 yaptığı maçta Gaziantep'e son saniye penaltısıyla takıldı. Trabzonspor, "Kazandım" derken Bakasetas'ın son saniyedeki füzesiyle yıkıldı. Başakşehir liderlik koltuğuna otururken zirve yarışında 90+'lardaki kayıplar önemli bir fark yarattı.
Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, bu sezon son anlarda 8 puan bıraktı. Trabzonspor, son saniyelerde 6 puandan olurken Başakşehir ise 4 puan bıraktı. İşte o tablo:
Galatasaray: 8 puan
Galatasaray - Konyaspor: 1-1 (90+6')
Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 1-1 (90')
Galatasaray - Ankaragücü: 2-2 (88', 90+1')
Galatasaray - Gaziantep FK: 3-3 (90+15)
Trabzonspor: 6 puan
Sivasspor - Trabzonspor: 2-1 (90+5')
Trabzonspor - Galatasaray: 1-1 (90')
Alanyaspor - Trabzonspor: 2-2 (90+5')
Başakşehir: 4 puan
Başakşehir - Fenerbahçe: 1-2 (90+3')
Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (90+6)
DENİZLİ'DE İLGİNÇ BİR GECE!
Koronanın ardından lige Antalya yenilgisi ile başlayan Beşiktaş, Denizli'de şov yaptı. Havai fişeklerle başlayan gecede Diaby bile gol attı! Akıllarda ise tek soru vardı: Şu maçtaki beceri, birkaç maçta daha olsa Beşiktaş için sıralamada değişim nasıl olurdu?
PAŞA COŞTU BİR KERE
Zirvedekileri konuşmaktan unutuluyor ama şu an Kasımpaşa'nın yakaladığı çıkış şapka çıkarılacak cinsten. Son olarak Fenerbahçe'yi yendiler. Üst üste 4 galibiyete ulaşırken son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladılar.
FENERBAHÇE İÇİN SÖZÜN BİTTİĞİ YER
Fenerbahçe için ise söylenecek şeyler tükendi artık. Bu sezon bir an önce bitsin ve yeni sezona dair planlamalar başlasın.
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Kasımpaşa
Teknik direktör: Robert Prosinecki (Kayserispor)
Futbolcu: Burak Yılmaz (Beşiktaş)
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Fenerbahçe
Teknik direktör: İlhan Palut (Göztepe)
Futbolcu: Hosseini (Trabzonspor)
29. HAFTANIN PROGRAMI
26 Haziran Cuma
21.00 Beşiktaş - İH Konyaspor
27 Haziran Cumartesi
18.30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21.00 Trabzonspor - Ankaragücü
21.00 Göztepe - Alanyaspor
28 Haziran Pazar
18.30 Sivasspor - Kayserispor
18.30 Çaykur Rizespor - Denizlispor
21.00 Başakşehir - Galatasaray
21.00 Gaziantep FK - Antalyaspor
29 Haziran Pazartesi
21.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
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