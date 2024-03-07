Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        29. haftanın hakemleri açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

        Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

        8 Mart Cuma:

        20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

        9 Mart Cumartesi:

        13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

        19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

        19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge

        REKLAM

        10 Mart Pazar:

        13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

        16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

        16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

        19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam

        11 Mart Pazartesi:

        20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş: Arda Kardeşler

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        İsrail Gazze'ye havadan broşür attı: "Hoşgörü ve merhamet" çağrısı!
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!