        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 12:16 Güncelleme:
        İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

        Bugün:

        20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

        Yarın:

        14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Şansalan

        17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

        20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

        12 Nisan Pazar:

        14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

        17.00 Göztepe-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

        20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

        13 Nisan Pazartesi:

        20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor: Yasin Kol

        20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Ozan Ergün

