Ligin başından beri yönetimsel sorunlar yaşayan Galatasaray, içerdeki kaosa rağmen son haftaya şampiyonluk potasında girdi. Kazanması durumunda Beşiktaş maçının sonucuna göre şampiyon olacak Sarı-Kırmızılılar, son 2 haftayı seçim tartışmalarıyla geçirdi. 37. maçlar ın ardından derbiye lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde çıkan Cimbom, ezeli rakibini 3-1’le geçti. Derbi zaferinin ardından Denizli’yi de geçip beşte 5 yapan Aslan, şampiyonluğa inandığını gösterdi.

EMRE DÜMENE GEÇTİ KANARYA KIPIRDANDI

Süper Lig’de son düzlüğe girilirken teknik direktör Erol Bulut’la yolları ayırıp Emre Belözoğlu’nu dümene geçiren Fenerbahçe, 8 maçtır kaybetmezken 6 galibiyet almıştı. Ezeli rakibini ekarte edip Beşiktaş’ın hemen arkasına yerleşen Sarı-Lacivertliler, dün akşam Sivas önünde hüsrana uğradı. Ankaragücü deplasmanından son dakika golüyle dönerken şampiyon olacaklarına inanan Fenerbahçe, dün aldığı Sivas mağlubiyetiyle ihtimallerini azalttı.

BEŞİKTAŞ’TA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Galatasaray derbisine kadar Beşiktaş, oynadığı 7 maçta, 5 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda farkı açan Kartal, derbi mağlubiyetiyle sarsıldı. Son haftaya girilirken burun farkıyla Galatasaray’ın önünde lider olan Siyah-Beyazlı ekip, haftalardır beklediği şampiyonluğu zora soktu.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Ligde 3. sıraya gerileyen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı oldukça zayıf. Rakiplerinin 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, ikili averajda hem Beşiktaş hem de Galatasaray'dan geride. Beşiktaş ya da Galatasaray'ın son haftada alacağı 1 puan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yok ediyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş'ın Göztepe karşısında, Galatasaray'ın da Yeni Malatyaspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması ve Fenerbahçe'nin de Kayserispor deplasmanında 3 puan alması gerekiyor.

GALATASARAY'A EN AZ ÜÇ FARK LAZIM

Ligin son haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a karşı 2 gol üstün durumda bulunuyor. Puanları ve ikili averajları eşit olan iki ekipten Beşiktaş, normal averajda rakibinden 2 gol avantajlı. Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında tek farklı galibiyet alması halinde, Galatasaray'ın şampiyon olmak için 4 farklı kazanması gerekecek. Eğer Beşiktaş 1 farklı, Galatasaray da 3 farklı galip gelirse, iki takımın genel averajı eşitlenecek. Bu durumda da takımların attıkları gol sayısına bakılacak. Mevcut puan durumunda Beşiktaş, Galatasaray'dan 10 gol fazla atmış durumda.

Galatasaray, cumartesi günü Yeni Malatyaspor karşısında 3 farklı kazanır ve Beşiktaş da Göztepe deplasmanında tek farklı galip gelirse, siyah-beyazlılar şampiyon olacak. Hem Beşiktaş, hem de Galatasaray sahadan beraberlikle ayrılır ve Fenerbahçe deplasmanda kazanırsa ligde puanlar eşitlenmiş olacak ve bu durumda da 3'lü averaja bakılacak. 3 takımın birbirleriyle oynadığı karşılaşmalardan oluşan puan durumunda Beşiktaş ve Galatasaray 7 puan topladı. Ancak averaj farkıyla siyah-beyazlılar önde olduğu için 3'lü averajda Beşiktaş sezonu lider olarak tamamlayacak.