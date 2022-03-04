2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bu akşam Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor ile başlayacak olan Süper Lig'de haftanın panaroma...
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ PROGRAMI
4 Mart Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor
5 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Giresunspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
19.00 Konyaspor - Galatasaray
6 Mart Pazar
16.00 Fatih Karagümrük - Altay
19.00 Antalyaspor - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Mart Pazartesi
20.00 Kayserispor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK
20.00 Gaziantep FK - Hatayspor
SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU (4 MART)
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