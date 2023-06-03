Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig'de düşme hattında kritik gün! Giresunspor, Ankaragücü, İstanbulspor...

Süper Lig'de Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, artık gözler kümede kalma mücadelesine çevrildi. Ümraniyespor'un ardından lige veda edecek 2. ve son takım bugün oynanan maçlarla netleşebilir. İşte Giresunspor, İstanbulspor ve Ankaragücü'nün ligde kalma-düşme ihtimalleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Süper Lig'de düşme hattında kritik gün! Giresunspor, Ankaragücü, İstanbulspor...

    Süper Lig'de Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, artık gözler kümede kalma mücadelesine çevrildi. Ümraniyespor'un ardından lige veda edecek 2. ve son takım bugün oynanan maçlarla netleşebilir...
  • Süper Lig'de düşme hattında kritik gün! Giresunspor, Ankaragücü, İstanbulspor...

    Ligde 34 puanla 16. sırada yer alan ve küme düşme tehlikesini en ciddi şekilde hisseden Giresunspor, bugün saat 19.00'da lige veda eden Ümraniyespor ile karşılaşacak. 
  • Süper Lig'de düşme hattında kritik gün! Giresunspor, Ankaragücü, İstanbulspor...

    Yeşil-beyazlılar maçtan mağluibyetle ayrılması halinde ligden düşecek. Galibiyet ve beraberlik halinde umudunu son maça taşıyacak olan Çotanaklar için 2'de 2 yapmak bile ligde kalmak için yetmeyebilir...
  • Süper Lig'de düşme hattında kritik gün! Giresunspor, Ankaragücü, İstanbulspor...

    Öyle ki; Giresunspor ligde 2'de 2 yapması halinde İstanbulspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. 39 puandaki Ankaragücü'ne ise kümede kalmak için beraberlik yetiyor. Başkent ekibi de bugün saat 19.00'da Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 
  • Süper Lig'de düşme hattında kritik gün! Giresunspor, Ankaragücü, İstanbulspor...

    35 puandaki İstanbulspor, Gaziantep FK maçı nedeniyle hükmen kazanacak ve puanını 38 yapacak. Lig sonunda Giresunspor ile İstanbulspor sezonu aynı puanla bitirirse ikili averaj eşit olduğu için genel averaja bakılacak. 
  • Süper Lig'de düşme hattında kritik gün! Giresunspor, Ankaragücü, İstanbulspor...

    İstanbulspor'un son hafta ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor ile karşılaşacak olması ise sarı-siyahlılar adına büyük bir avantaj olarak görülüyor. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.