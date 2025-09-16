Süper Lig'de erteleme maçları oynanacak
Trendyol Süper Lig'de 1. ve 3. haftadan ertelenen toplam 3 maç 17 Eylül Çarşamba günü (yarın) oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de yarın 3 erteleme müsabakası yapılacak.
Ligde Avrupa maçları dolayısıyla ilk haftadan ertelenen 2, üçüncü haftadan ise 1 müsabaka yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)
20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)