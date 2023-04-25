Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftası gollü maçlara sahne oldu. Futbolseverler oynanan karşılaşmalarda birbirinden güzel golleri izleme şansı yakaladı. Zirve yarışında mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe sahalarında aldığı beraberliklerle haftayı 1 puan ile kapatarak kritik haftada değerli 2 puan bırakırken, Beşiktaş ise 3 puanı 2 golle aldı.

Daha önce Spor Toto Süper Lig'de 21-22 sezonunun 27'nci haftasında 44 gol atılırken, bu sezon Süper Lig'in 31'inci haftasında ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarında alınan hükmen 3-0'lık galibiyetler ile birlikte toplamda 40 golle 22-23 sezonun en çok gol atılan haftası oldu.

GALATASARAY'DAN KRİTİK PUAN KAYBI

Süper Lig'in lideri Galatasaray, sahasında son haftaların formda ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı ve iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı. Hızlı başlayan karşılaşmada 3'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Hemen ardından reaksiyon gösteren İstanbul ekibi Karagümrük'te, 18'inci dakikada eski bir Galatasaraylı oyuncu Diagne sahne aldı. Gollere devam eden İstanbul ekibi, 26 ve 30'uncu dakikalarda Borini'nin attığı goller ile farkı 2'ye çıkardı. Devrenin bitimine doğru 45+1'inci dakikada Galatasaray'da penaltıdan Oliviera golü atarak devreye ev sahibi ekip 3-2 geride girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi, bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. Sakatlığı dolayısıyla karşılaşmada yedek oturan Icardi, oyuna sonradan girerek 67'nci dakikada penaltıdan yararlanamadı. Oyunun son bölümlerinde ise baskısını arttıran ev sahibi ekip, 80'inci dakikada Boey'in attığı golle umutlandı: 3-3. Golden sonra maçın kalan bölümünde daha önde oynayan Galatasaray, 3 puan için savaşsa da karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından zirve yarışında önemli bir puan kaybeden Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 4'üncü beraberliğini alarak puanını 70'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise ligde 11'inci beraberliğini aldı ve 41 puanla 9'uncu sıraya geriledi.