Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de hakem karnesi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de hakem karnesi!

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda en fazla düdük çalan hakem 23 maçla Cihan Aydın oldu. Bu sezon aynı zamanda 55 yıl sonra ligde yabancı bir hakem de görev aldı. TFF, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması için Sloven hakem Slavko Vincic'i Türkiye'ye getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig’de sezon dün akşam oynanan müsabakalarla sona erdi. Hakem performansları her dönem olduğu gibi bu sezon da çok tartışıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ise geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha çok genç hakemlere şans verdi.

        2

        EN FAZLA DÜDÜK ÇALAN CİHAN AYDIN

        Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en fazla düdük çalan hakem Cihan Aydın oldu. Aydın, 23 müsabakada hakem olarak sahada yer aldı. Bu ismi 22’şer defa ile Ali Şansalan, Ozan Ergün ve Mehmet Türkmen takip etti.

        3

        55 YIL SONRA YABANCI HAKEM

        Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan toplam 6 derbide 5 farkı hakem düdük çaldı. Bunlar arasında en dikkat çeken isim ise Slavko Vincic oldu. TFF, ligin 26. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi için Sloven hakem Vincic ile anlaştı. Vincic, Süper Lig’de 55 yıl sonra düdük çalan ilk yabancı hakem oldu.

        4

        Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarına atanan Yasin Kol da iki derbiyle ön plana çıktı. Ligde 17 kez düdük çalan Kol, aynı zamanda 1. Lig play-off finalinde de görev aldı.

        5

        Diğer derbilere bakıldığında; Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasını Arda Kardeşler, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Mehmet Türkmen ve Fenerbahçe - Galatasaray müsabakasını da Atilla Karaoğlan yönetti.

        6

        SARI KARTLARDA ZİRVEDE ATİLLA KARAOĞLAN

        Atilla Karaoğlan, 122 sarı kartla bu alanda zirvede yer aldı. Karaoğlan, 1 kez de çift sarı karttan kırmızı kartına başvurdu. Atilla Karaoğlan’ı 116 sarı kart ile Ozan Ergün takip etti.

        7

        ALİ ŞANSALAN KIRMIZIYI SEVİYOR

        Süper Lig’de 22 defa düdük çalan Ali Şansalan, aynı zamanda en fazla kırmızı kartına başvuran isim olan öne çıktı. Şansalan, 4’ü çift sarıdan, 4’ü de direkt olmak üzere toplam 8 kez kırmızı kart gösterdi. 3’ü çift sarıdan 4’ü direkt 7 kırmızıyla Zorbay Küçük ile 4’ü çift sarı karttan 3 tanesi de direkt olarak yine 7 kırmızı kartla Burak Pakkan en çok kırmızı kart gösteren hakemler sıralamasında üst basamaklarda yer aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı