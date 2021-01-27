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Süper Lig'de ilk yarının hakem dosyası

Sezonun ilk yarısında 29 hakem görev alırken, Ali Palabıyık 11 maçla en fazla düdük çalan isim oldu. En fazla kırmızı kartı beşer kezle Ali Palabıyık, Mustafa Öğretmenoğlu ve Koray Gençerler gösterdi

Süper Lig'de ilk yarının hakem dosyası

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında en fazla maça çıkan hakem Ali Palabıyık oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK),sezonun ilk yarısında oynanan 210 karşılaşmada 29 hakem görevlendirdi. Ali Palabıyık, yönettiği 11 maçla devre arasına en fazla görev verilen hakem olarak girdi.

Ligde Ali Palabıyık'ı, onar maçta düdük çalan Tugay Kaan Numanoğlu, Cüneyt Çakır, Ali Şansalan, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy ve Fırat Aydınus izledi. MHK tarafından en az tercih edilen hakemler ise üçer maçla Mert Güzenge ve Ramazan Keleş oldu.

DERBİ HAKEMLERİ

Süper Lig'in ilk yarısındaki derbileri farklı hakemler yönetti. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve golsüz tamamlanan sezonun ilk derbisinde, MHK'nın bu sezon en fazla tercih ettiği hakem olan Ali Palabıyık düdük çaldı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği derbide Tugay Kaan Numanoğlu, Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbide ise Cüneyt Çakır görev yaptı.

EN FAZLA KART GÖSTERENLER

Ligin ilk yarısında en fazla kırmızı kart gösteren hakemler Ali Palabıyık, Mustafa Öğretmenoğlu ve Koray Gençerler oldu. Ali Palabıyık 11, Mustafa Öğretmenoğlu 7, Koray Gençerler de 4 karşılaşmada beşer kez kırmızı kartlarına başvurdu. Sarı kart istatistiklerinde de Ali Palabıyık 61 kartla ilk sırada yer aldı. Ali Şansalan 50, Halil Umut Meler 49, Tugay Kaan Numanoğlu 48 ve Abdulkadir Bitigen de 46 kez sarı kartına yöneldi.

PENALTILAR

Süper Lig'in ilk devresinde Arda Kardeşler, 8 kezle en fazla penaltı kararı veren hakem olarak dikkati çekti. Arda Kardeşler'i, yedişer penaltı kararıyla Ali Palabıyık, Fırat Aydınus ve Halil Umut Meler takip etti. Hakemlerden Sarper Barış Saka, Serkan Tokat ve Burak Şeker, sezonun ilk yarısında görev aldıkları maçlarda beyaz noktayı işaret etmedi.

VAR'DA EN FAZLA ZORBAY KÜÇÜK GÖREV YAPTI

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak en fazla Zorbay Küçük'e görev verildi.

Ligin ilk yarısında hiç maç yönetmeyen Zorbay Küçük, toplam 18 kez VAR olarak görev yaptı.

Yine ligde maça çıkmayan Özgüç Türkalp, 16 karşılaşmada VAR olarak görev alarak bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Halil Umut Meler ve Özgür Yankaya 13'er, Koray Gençerler de 12 müsabakada VAR olarak görevlendirildi.

Süper Lig'in ilk yarısında düdük çalan hakemlerin istatistikleri şöyle:

HakemMaçPenaltıSarıOrtalamaKırmızı
Ali Palabıyık117615,555
Tugay Kaan Numanoğlu106484,84
Cüneyt Çakır103373,72
Ali Şansalan1055053
Mete Kalkavan103343,41
Alper Ulusoy101393,91
Fırat Aydınus107333,33
Abdulkadir Bitigen96465,113
Yaşar Kemal Uğurlu933643
Halil Umut Meler97495,441
Erkan Özdamar93424,672
Halis Özkahya94171,891
Arda Kardeşler88263,252
Atilla Karaoğlan86425,253
Bahattin Şimşek72263,714
Mustafa Ögretmenoğlu72405,715
Ümit Öztürk72294,143
Hüseyin Göçek74304,293
Özgür Yankaya63325,331
Suat Arslanboğa61335,52
Yasin Kol53234,62
Burak Şeker5-132,61
Volkan Bayarslan52224,43
Serkan Tokat5-132,6-
Turgut Doman42215,252
Koray Gençerler421645
Sarper Barış Saka4-225,5-
Mert Güzenge3193-
Ramazan Keleş32206,67-
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