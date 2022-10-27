Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

Transfermarkt, Süper Lig'deki tüm futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. İşte Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu...

ABONE OL
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    20- ABDÜLKADİR ÖMÜR - 9.5 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    19- MAHMOUD TREZEGUET - 10 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    18- MICHY BATSHUAYI - 10 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    17- ARDA GÜLER - 10 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    16- MIGUEL CRESPO - 10 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    15- NATHAN REDMOND - 11 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    14- ANASTASIOS BAKASETAS - 11 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    13- FERDİ KADIOĞLU - 13 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    12- ALTAY BAYINDIR - 13 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    11- KEREM AKTÜRKOĞLU - 13 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    10- DELE ALLI - 14 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    9- BERTRAND TRAORE - 14 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    8- UĞURCAN ÇAKIR - 14 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    7- DIEGO ROSSİ - 14 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    6- WOUT WEGHORST - 14 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    5- VICTOR NELSSON - 14 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    4- LUCAS TORREIRA - 15 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    3- YUSUF YAZICI - 15 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    2- ATILLA SZALAI - 15 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    1- MAURO ICARDI - 17.5 milyon euro
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    Paris Saint-Germain'den 22 milyon €'luk piyasa değeri ile kiralık olarak Süper Lig'e gelen Mauro Icardi, 4.5 milyon euro kayıpla 17.5 milyon €'ya düştü. 
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    Türkiye Milli Takım kalecilerinden Uğurcan Çakır 1 milyon ve Altay Bayındır ise 2 milyon €’luk bir değer kaybetti.
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    Bu sezon Jorge Jesus'un vazgeçilmez oyuncularından olan İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'nun piyasa değerlerinde de artış yapıldı. Yüksek'in değeri 2.3 milyon €'dan 4.8 milyon €'ya, Crespo'nun ise 8 milyon €'dan 10 milyon €'ya çıkarıldı.
  • Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli oyuncular

    Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan 1.50 milyon € karşılığında kadrosuna kattığı Tayyip Sanuc'un yeni piyasa değeri ise 2.2 milyon €'dan 3.8 milyon €'ya çıkarıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.