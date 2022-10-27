Bu sezon Jorge Jesus'un vazgeçilmez oyuncularından olan İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'nun piyasa değerlerinde de artış yapıldı. Yüksek'in değeri 2.3 milyon €'dan 4.8 milyon €'ya, Crespo'nun ise 8 milyon €'dan 10 milyon €'ya çıkarıldı.