Süper Lig'de mücadele eden 18 takımdan 17'si penaltı kullanırken, sadece Göztepe lehine penaltı düdüğü çalınmadı. Geçen sezon en çok penaltı kullanan 4 takımdan biri olan İzmir temsilcisinde futbolcular, bu sezon beyaz noktaya gelmedi.
BETO'DAN PENALTILARA GEÇİT YOK
Göztepe'nin aleyhine ise 2 penaltı kararı çıkarken, tecrübeli kaleci Beto rakip futbolculara şans tanımadı. Portekizli milli kaleci, bu sezon Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan da Oğuzhan Özyakup'un penaltı vuruşlarını kurtardı. Beto, Süper Lig kariyerinde 9 penaltının 6'sında gol izni vermedi. 36 yaşındaki kaleci, penaltılarda yüzde 66,6'lık kurtarış oranıyla adından söz ettirdi.
BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY PENALTIDAN GOL BULAMADI
12 haftalık periyotta lider Medipol Başakşehir ve takipçisi Galatasaray'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un lehine birer penaltı kararı çıktı. Galatasaray'da Garry Rodrigues, Akhisarspor maçında, Medipol Başakşehir'de de Emmanuel Adebayor, Bursaspor maçında kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Böylece Galatasaray ve Medipol Başakşehir, bu sezon henüz penaltıdan gol sevinci yaşamadı.
Kazandığı iki penaltıyı değerlendiremeyen Aytemiz Alanyaspor da Göztepe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir gibi penaltıdan gol bulamadı.
BEŞİKTAŞ 3'DE 1 YAPTI
Sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş, kullandığı 3 penaltının sadece birini gole dönüştürebildi. Siyah-beyazlı ekipte beyaz noktaya iki kez gelen Ricardo Quaresma, penaltı vuruşlarından birini kaçırdı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında hata yapmayan Quaresma, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ı geçemedi.
Göztepe deplasmanında penaltıdan faydalanamayan Oğuzhan Özyakup, üst üste üçüncü penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.
Tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan Fenerbahçe ise penaltılarda 2'de 2 yaptı. Suudi Arabistan'ın El Nassr ekibine transfer olan Giuliano ile Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, penaltılarda hata yapmadı. Sarı-lacivertli takım, penaltıdan kalesinde bir gol gördü.
BEYAZ NOKTADAN EN FAZLA GOLÜ DİAGNE ATTI
Bu sezon şu ana kadar en fazla penaltı kazanan takım Mustafa Denizli'nin başında yer aldığı Kasımpaşa oldu. Ligin en çok gol atan takımı konumundaki Kasımpaşa, 26 golün 4'ünü penaltıdan kaydetti. Kasımpaşa'nın lehine verilen 5 penaltıda da beyaz noktaya gelen Mbaye Diagne, bunların 4'ünü gole çevirdi. Gol krallığı yarışında 12 golle ilk sırada yer alan 27 yaşındaki Senegalli futbolcusu Diagne, penaltıdan en fazla gol sevinci yaşayan futbolcu konumda bulunuyor.
Lehine en çok penaltı verilen takım sıralamasında Kasımpaşa'yı, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor takip etti. Dörder penaltı kazanan iki ekipten Trabzonspor, bunların 3'ünü gole dönüştürdü.
GALATASARAY ALEYHİNE 5 PENALTI
Aleyhine en fazla penaltı verilen takımlar 5'er kezle Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor oldu. Penaltılarda kalesinde Galatasaray ve Çaykur Rizespor 4, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 3 gol gördü. Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor aleyhine ise penaltı kararı çıkmadı.
PENALTI İSTATİSTİKLERİ
Spor Toto Süper Lig'de ilk 12 haftanın penaltı istatistikleri şöyle:
|Takımlar
|Lehine
|Aleyhine
|Gol
|Kaçan
|Gol
|Kaçan
|Akhisarspor
|3
|-
|1
|2
|Antalyaspor
|3
|-
|3
|-
|Atiker Konyaspor
|2
|2
|2
|-
|Aytemiz Alanyaspor
|-
|2
|-
|-
|Beşiktaş
|1
|2
|1
|1
|Bursaspor
|1
|1
|1
|1
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|1
|-
|3
|2
|Çaykur Rizespor
|2
|-
|4
|1
|Demir Grup Sivasspor
|1
|1
|4
|-
|Evkur Yeni Malatyaspor
|1
|-
|1
|2
|Fenerbahçe
|2
|-
|1
|-
|Galatasaray
|-
|1
|4
|1
|Göztepe
|-
|-
|-
|2
|Kasımpaşa
|4
|1
|1
|1
|Kayserispor
|3
|-
|-
|-
|Medipol Başakşehir
|-
|1
|1
|-
|MKE Ankaragücü
|2
|1
|1
|-
|Trabzonspor
|3
|1
|1
|-
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