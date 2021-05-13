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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun son haftasına 3 takım şampiyonluk iddiasıyla girerken, kupayı kaldıracak ekip averajla belirlenebilir

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese
AA

Süper Lig'de 41. hafta maçlarının ardından Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray averajla ikinci sırada bulunuyor. Ligde 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor.

Son hafta maçlarının 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı ligde Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, Galatasaray da evinde Helenex Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise deplasmanda küme düşme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

ŞAMPİYON 4 KEZ AVERAJLA BELLİ OLDU

Ligin geride kalan 62 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı.

1985-1986'da ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi zirvede tamamladı.

1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı.

2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım şampiyonluğu ulaştı.

11 KEZ SON HAFTADA BELLİ OLDU

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak.

Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2'sinde zirve son haftada el değiştirdi.

Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006'da Galatasaray'a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'da ise şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

2005-2006'da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80'er puanla girdi. Fenerbahçe'nin Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010'da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.

SON HAFTA ŞAMPİYONLUKLARI

Süper Lig'de üç puan sisteminin uygulanmaya başlandığı 1987-1988'dan itibaren şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı sezonlarda kupayı kaldıran takımlar şunlar:

SezonSon hafta öncesiSon hafta
1992-1993GalatasarayGalatasaray
1993-1994GalatasarayGalatasaray
1995-1996FenerbahçeFenerbahçe
2000-2001FenerbahçeFenerbahçe
2005-2006FenerbahçeGalatasaray
2007-2008GalatasarayGalatasaray
2008-2009BeşiktaşBeşiktaş
2009-2010FenerbahçeBursaspor
2010-2011FenerbahçeFenerbahçe
2011-2012GalatasarayGalatasaray
2017-2018GalatasarayGalatasaray
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