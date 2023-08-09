Süper Lig'de takımlar galibiyet başına 2.48 milyon TL kazanacak

Trendyol Süper Lig'in başlamasına günler kala takımların bu sezon kazanacağı galibiyet primleri ile yayıncı kuruluşun kulüplere ödeyeceği yayın bedeli belli oldu.

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile geçen sezon 2,2 milyar liraya mutabakat sağlanırken, 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre ikinci sezonun yayın bedelinde, yıllık tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yarısı oranında artış gerçekleşecek.

Bir başka deyişle Süper Lig’in yayın hakkı bu sezon 435 milyon 490 bin lira artmış oldu.

Bu çerçevede beIN Sports’un ödeyeceği rakam da yüzde 19,795’lik artışla 2 milyar 635 milyon 490 bin liraya yükseldi.

Buna göre gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek 20 takımdan her biri, 38 milyon 30 bin lirayı kasasına koyacak.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kulüplere toplam 2 milyar 55 milyon 682 bin lira ödeme yapılacak.

Lige katılım hakkı, 38 milyon 30 bin lira

Alınacak her galibiyette 2 milyon 488 bin lira kazanacak kulüpler, beraberlik halinde bu meblağın yarısına sahip olacak.

Bu kalemde toplam 945 milyon 613 bin lira dağıtılacak.

Bir galibiyetin karşılığı yaklaşık 2,5 milyon lira

Her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira

Yayın gelirinin yüzde 11‘i, şampiyonluk apoleti takan kulüplere gidiyor.

Toplamda 226 milyon 125 bin liranın paylaşılacağı bu kalemde, geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan takımlar, her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira elde edecek.

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Bu doğrultuda, 23 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 77 milyon 625 bin lirayla “şampiyonlar payından” en fazla hisse alacak kulüp konumunda yer alıyor.

Şampiyonluk sayısı klasmanında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ulaştığı 19 şampiyonluk için gelir hanesine 64 milyon 125 lira yazacak.

Süper Lig’de 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş 54 milyon lira, 7 şampiyonluğu bulunan Trabzonspor ise 23 milyon 625 bin lira kazanacak.

Birer kez şampiyonluk sevinci yaşayan Bursaspor ve Başakşehir’in hissesine de 3 milyon 375’er milyon lira düşecek.