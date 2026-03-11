Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti
14 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan Trabzonspor-Rizespor maçı, iki kulübün de ortak talebiyle saat 20.00 olarak güncellendi
Giriş: 11.03.2026 - 19:57 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı duyurulan müsabakanın başlama saati 20.00 olarak güncellendi.
