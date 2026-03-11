Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti - Trabzonspor Haberleri

        Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti

        14 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan Trabzonspor-Rizespor maçı, iki kulübün de ortak talebiyle saat 20.00 olarak güncellendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Trabzonspor-Rizespor maçının saati değişti!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı duyurulan müsabakanın başlama saati 20.00 olarak güncellendi.

        İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında 2'nci gün - 1

        İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi avukatlarla adliye personeli arasında salon önünde gerginlik yaşandı. (DHA)

