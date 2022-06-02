SÜPER LİGE YÜKSELEN TAKIMLAR

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor doğrudan Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Son olarak Süper Lig'e yükselen takım bu akşam oynanan İstanbulspor ve Bandırmaspor arasındaki final maçı ile belli oldu. Ligin normal sezonunu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı. Bandırmaspor'u 2-1'le geçen sarı-siyahlılar yaklaşık 17 yıldır uzak kaldığı Süper Lig'e geri döndü.