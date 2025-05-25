Süper Lig'e veda eden son takım Bodrum FK oldu! Trendyol Süper Lig'e veda eden dördüncü ve son takım Bodrum FK oldu. Muğla ekibi, 37. haftada konuk olduğu Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, Alanyaspor'un da Konyaspor'u mağlup etmesiyle bitime 1 hafta kala 1. Lig'e düştü.

Habertürk Giriş: 25.05.2025 - 21:01 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:01 facebook

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