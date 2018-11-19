Sezonun geride kalan bölümünde sadece Bursaspor ile Çaykur Rizespor'da yabancılardan fazla sayıda yerli oyuncu sahaya çıktı.
Yabancı futbolcular, lig müsabakalarında toplam 125 bin 730 dakika (yüzde 59) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 87 bin 152 (yüzde 41) dakika forma giydi.
43 FUTBOLCU "GURBETÇİ"
Süper Lig'de şu ana kadar forma giyen Türk statüsündeki 190 futbolcudan 43'ü yurt dışı altyapı eğitimine sahip.
"Gurbetçi" olarak tabir edilen bu futbolcular, Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde kariyerlerine başladı.
EN FAZLA YABANCI OYNATAN FENERBAHÇE
Süper Lig'in ilk 12 haftasında sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu Fenerbahçe oynattı. Sarı-lacivertli takımda, ligin geride kalan bölümünde 16 yabancı oyuncuya şans tanındı. Bu alanda Beşiktaş, Göztepe ve MKE Ankaragücü 14'er oyuncuyla ikinci sırayı paylaştı. Çaykur Rizespor ise 10 kişiyle ligde en az yabancı oyuncu görevlendiren ekip olarak öne çıktı.
BURSASPOR'DA YERLİLER ÖNDE
Bursaspor, Süper Lig'de hem sayı hem de süre bakımından yerli futbolculara en fazla şans tanıyan takım olarak dikkati çekti. Yeşil-beyazlı takım, sezonun geride kalan bölümünde 15 Türk futbolcuyu, toplam 7 bin 285 dakika sahada tuttu. Bursaspor ayrıca 4 bin 595 dakikayla yabancı oyuncuları en az oynatan ekip oldu.
Sayı olarak yerli oyunculara en az şansı, 9'ar futbolcuyla Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor tanıdı. Kasımpaşa, 3 bin 873 dakika ile yerli oyuncuları en az sahada tutan, 8 bin 7 dakikayla da yabancı futbolcuları en fazla oynatan takım olarak istatistiklerde yer aldı.
GOLLER YABANCILARDAN
Spor Toto Süper Lig'de sezonun geride kalan 12 haftasındaki gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti. Kendi kalelerine dahil, ligde atılan 273 golün 192'sinde (yüzde 70) yabancı, 81'inde (yüzde 30) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.
Fenerbahçe'nin bu sezon ürettiği 11 golün tamamını yabancı futbolcular attı. Kasımpaşa'nın 26 golünün 23'ü, Medipol Başakşehir'in 17 golünün 15'i, Beşiktaş'ın 20 golünün 16'sı yabancılardan geldi.
Ligde sadece Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Türk futbolcular, yabancılardan daha fazla skor üretti.
YERLİ VE YABANCI OYUNCULAR
Spor Toto Süper Lig takımlarının sezonun geride kalan bölümünde oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle:
|Türk
|Yabancı
|Takım
|Futbolcu
|Süre
|Gol
|Futbolcu
|Süre
|Gol
|Akhisarspor
|11
|6446
|4
|11
|5389
|9
|Antalyaspor
|12
|4807
|6
|12
|7000
|10
|Atiker Konyaspor
|9
|4884
|4
|13
|6970
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|11
|4064
|1
|13
|7738
|5
|B.B. Erzurumspor
|11
|5838
|6
|11
|6028
|4
|Beşiktaş
|11
|3937
|4
|14
|7866
|16
|Bursaspor
|15
|7285
|5
|12
|4595
|5
|Çaykur Rizespor
|11
|5517
|2
|10
|6177
|11
|D.G. Sivasspor
|11
|5284
|5
|11
|6558
|9
|E.Y. Malatyaspor
|11
|4967
|5
|11
|6886
|14
|Fenerbahçe
|10
|3993
|0
|16
|7869
|11
|Galatasaray
|12
|4407
|10
|13
|7413
|12
|Göztepe
|10
|3897
|11
|14
|7880
|4
|Kasımpaşa
|9
|3873
|3
|11
|8007
|23
|Kayserispor
|11
|4791
|3
|11
|6979
|7
|M. Başakşehir
|9
|4285
|2
|12
|7595
|15
|MKE Ankaragücü
|10
|4776
|4
|14
|7001
|11
|Trabzonspor
|10
|4101
|6
|12
|7779
|13
|194
|87152
|81
|221
|125730
|192
Transfer döneminde takım değiştiren Emre Akbaba, Ömer Bayram, Harun Tekin ve Kubilay Kanatsızkuş, ligde iki farklı ekipte forma giydi.
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