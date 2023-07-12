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        Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?

        Süper Lig'de yeni sezon öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de fikstür çekimi olmuş durumda. Ağustos ayında başlayacak 2023-2024 sezonuna kısa bir süre kala transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren takımlar, sezona yepyeni kadrolarıyla girecek. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 10:33
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        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Takımlar şimdiden yeni transferleri duyurmaya ve kadrolarını güçlendirmeye başladılar. Futbolseverler ise, fikstür çekiminin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. İşte, söz konusu duruma dair tüm detaylar...

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        SÜPER LİG FİKSTRÜ ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Süper Lig'in 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezonun fikstürü bugün çekilecekti ancak ertelendi.

        beIN Sports'tan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de fikstür, gelecek hafta çekilecek.

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        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yeni sezonda liglerin başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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        YAZ TRANSFER SEZONU 26 HAZİRAN'DA BAŞLADI

        "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

        Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Türkiye Futbol Federasyonu

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