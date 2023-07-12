Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda? Süper Lig'de yeni sezon öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de fikstür çekimi olmuş durumda. Ağustos ayında başlayacak 2023-2024 sezonuna kısa bir süre kala transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren takımlar, sezona yepyeni kadrolarıyla girecek. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Habertürk Giriş: 12.07.2023 - 10:33 Güncelleme: 12.07.2023 - 10:33 facebook

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Süper Lig'de yeni sezon fikstürü için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Takımlar şimdiden yeni transferleri duyurmaya ve kadrolarını güçlendirmeye başladılar. Futbolseverler ise, fikstür çekiminin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. İşte, söz konusu duruma dair tüm detaylar...

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SÜPER LİG FİKSTRÜ ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? Süper Lig'in 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezonun fikstürü bugün çekilecekti ancak ertelendi.



beIN Sports'tan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de fikstür, gelecek hafta çekilecek.