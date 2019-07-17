Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi için nefesler tutuldu. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi ile maç tarihleri belli olacak. Tüm futbolseverler fikstürün belli olmasını bekliyor. İşte 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimine dair detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. Fikstür çekim töreni beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.

1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ YARIN YAPILACAK

Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2019-2020 sezonu Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de yapılacak.

Fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.