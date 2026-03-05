Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'in en pahalı yerlisi Barış Alper - Futbol Haberleri

        Süper Lig'in en pahalı yerlisi Barış Alper

        Trendyol Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken ve piyasa değeri en yüksek 10 yerli futbolcu belli oldu. Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, en pahalı yerli futbolcu olarak listedeki yerini aldı. İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 21:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        CENGİZ ÜNDER (BEŞİKTAŞ)

        6 milyon Euro

        2

        ABDÜLKERİM BARDAKCI (GALATASARAY)

        6.5 milyon Euro

        3

        MERT MÜLDÜR (FENERBAHÇE)

        7 milyon Euro

        4

        OĞUZ AYDIN (FENERBAHÇE)

        8 milyon Euro

        5

        UĞURCAN ÇAKIR (GALATASARAY)

        15 milyon Euro

        6

        İSMAİL YÜKSEK (FENERBAHÇE)

        15 milyon Euro

        7

        YUNUS AKGÜN (Galatasaray)

        18 milyon Euro

        8

        KEREM AKTÜRKOĞLU (Fenerbahçe)

        22 milyon Euro

        9

        ORKUN KÖKÇÜ (Beşiktaş)

        25 milyon Euro

        10

        BARIŞ ALPER YILMAZ (Galatasaray)

        26 milyon Euro

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı