Süper Lig'in en pahalı yerlisi Barış Alper
Trendyol Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken ve piyasa değeri en yüksek 10 yerli futbolcu belli oldu. Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, en pahalı yerli futbolcu olarak listedeki yerini aldı. İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu...
Giriş: 05.03.2026 - 21:58 Güncelleme:
1
CENGİZ ÜNDER (BEŞİKTAŞ)
6 milyon Euro
2
ABDÜLKERİM BARDAKCI (GALATASARAY)
6.5 milyon Euro
3
MERT MÜLDÜR (FENERBAHÇE)
7 milyon Euro
4
OĞUZ AYDIN (FENERBAHÇE)
8 milyon Euro
5
UĞURCAN ÇAKIR (GALATASARAY)
15 milyon Euro
6
İSMAİL YÜKSEK (FENERBAHÇE)
15 milyon Euro
7
YUNUS AKGÜN (Galatasaray)
18 milyon Euro
8
KEREM AKTÜRKOĞLU (Fenerbahçe)
22 milyon Euro
9
ORKUN KÖKÇÜ (Beşiktaş)
25 milyon Euro