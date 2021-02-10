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Süper Lig'in yıldızları, Fenerbahçe'de verimli olamadı

Sezona transfer bombalarıyla başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'den 9 önemli ismi kadrosuna katmıştı. Erol Bulut yönetiminde ligde 23 maçı geride bırakan Kanarya'da takımın performansı son karşılaşmalarda tartışılırken, geçen sezon takımlarını sırtlayan isimlerin katkısı soru işaretleri yaratıyor. İstatistiklere baktığımızda özellikle Papiss Cisse, Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'dan beklenen verimin alınamadığı çok net ortaya çıkıyor

Süper Lig'in yıldızları, Fenerbahçe'de verimli olamadı

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve bu yolda ligin yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, oyunculardan istediği verimi alamadı.

Geçtiğimiz sezon oynadıkları takımlarla ligde önemli işler yapan Alanyaspor'dan Papiss Cisse, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'dan Jose Sosa ile Filip Novak, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ile Caner Erkin, Kasımpaşa'dan Mame Thiam, Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ile Nazım Sangare, sarı lacivertli ekibe katılmıştı.

Son haftalarda teknik direktör Erol Bulut'un tercihleri tartışılırken hocanın oyunculardan ne kadar verim alabildiği tartışma konusu oldu.

Bu futbolcuların geçtiğimiz sezon ilk 23 maç haftasındaki ve bu sezonki 23 maç haftasındaki performanslarını karşı karşıya koyduğumuzda ciddi bir fark ortaya çıkıyor.

CISSE, SOSA VE MERT HAKAN'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Geçen sezon 23 maçta 21 kez ilk 11'de sahaya çıkan Papiss Cisse, 16 gol ve 1 asistle gol krallığı yarışı verirken bu sezon 5 kez ilk 11, 13 kez de sonradan oyuna dahil oldu. 4 gol ve 1 asistle geçen sezonun çok uzağında kaldı.

Sivasspor'da Emre Kılınç ile birlikte dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Geçen sezon 23 maçın 22'sinde ilk 11'de oynayan Mert Hakan iyi oyununu skora da yansıtıp 5 gol ve 3 asist yapmıştı. Bu sezon eleştirilere maruz kalan Mert Hakan, 10 kez ilk 11'de sahaya çıktı, 10 kez de sonradan görev buldu. 3 gol atarken hiç asist katkısı veremedi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'da taraftarın sevgilisi haline gelen Jose Sosa da Fenerbahçe'de eski günlerini mumla aratıyor. Geçen sezon 23 maçın 21'inde ilk 11'de oynayan 5 gol ve 5 asistle yıldızlaşan Arjantinli, bu sezon yaşadığı sakatlık sorunlarının da etkisiyle sadece 9 maçta ilk 11'de yer aldı. 8 kez de oyuna sonradan dahil oldu, karnesinde 3 gol ve 1 asist var.

Filip Novak, geçen sezonun sürpriz golcüsü... Sol bekte oynamasına rağmen Trabzonspor'da golleriyle hatırlanan Novak, sarı-lacivertli takımda formaya uzak kaldı. Geçen sezon 23 maçın 19'unda ilk 11'de oynayıp 2 gol atarken bu sezon 6 kez ilk 11'de şans bulabildi. 3 kez de yedekten oyuna girdi. Gole katkısı olmadı.

CANER VE GÖKHAN DA GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Yuvaya dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül de Beşiktaş'taki performanslarının gerisinde kaldı. Caner Erkin geçen sezon 23 maçın 22'sinde ilk 11'de başladı, 1 maça sonradan girdi. 2 gol ve 8 asistle önemli skor katkısı yaptı. Bu sezon 17 maçta ilk 11'de sahaya çıktı, 4 kez sonradan girdi. 6 asisti bulunuyor.

Gökhan Gönül, 23 maçın 19'un ilk 11'de, 1'inde sonradan girerek 20 maçta oynamıştı. 2 gol ve 3 asistle görevini yapmıştı. Bu sezon ise yalnızca 10 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. 2 gol attı. 12 Aralık 2020'den bu yana ligde hiçbir maça çıkmadı.

Sinan Gümüş, geçen sezonun devre arasında Genoa'dan Antalyaspor'a kiralanmıştı. Çok iyi bir başlangıç yapan Sinan Gümüş, 23. haftaya kadar olan 5 maçlık dönemde 3 gol ve 1 asistle öne çıkmıştı. Fenerbahçe'de 4 maça ilk 11'de başladı, 7 kez sonradan girdi. 2 gol ve 1 asisti var.

THIAM VE NAZIM İSTİKRARLI

Fenerbahçe'de geçen sezonki gol ve asist sayılarında kayıp yaşamayan iki isim var: Nazım Sangare ve Mame Thiam...

Kasımpaşa'da 13'ü ilk 11'de, 1'i sonradan oyuna dahil olmak üzere 14 maçta oynayan Thiam, 6 gol ve asistlik performans sergilemişti. Bu sezonki 23 maçlık dönemde ise 4'ünde sonradan oyuna girdiği 18 maçta oynadı. 5 gol atarken 2 asist yaptı. Geçen sezon olduğu gibi yine 7 gole katkıda bulundu.

Nazım Sangare ise geçen sezon 17 maçta 1 gol, bu sezon ise 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.

HEM FORMA SÜRELERİ HEM DE GOLE KATKILARI AZALDI

9 oyuncunun toplam performansına baktığımızda; futbolcuların hem geçen sezonki kadar sahada yer alamadıkları hem de gole katkılarında yarı yarıya düşüş yaşandığı ortaya çıkıyor. Geçen sezon 162 maçta 64 gole katkıda bulunurlarken bu sezon 137 maçta şans bulup sadece 32 gole katkı yapabildiler.

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